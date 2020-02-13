شكرا لقرائتكم محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والمصرى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى المقرر لها غدا الجمعة باستاد المكس بالاسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السادس بالدورى العام.

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ويدخل فريق الأهلي غدا ، إختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصري بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز وهو اللقاء الذى يدخله الفريقين برغبة الفوز فالمارد الأحمر يدل اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلي يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية في جدول الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع لاعبيه بشأن التركيز في مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان .