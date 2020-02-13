شكرا لقرائتكم الخطيب يعتذر عن حضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الامارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري بأبوظبي في بطولة السوبر المصري، ويأتي اعتذار الخطيب بسبب سفره إلى فرنسا في رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلي بالإمارات لخوض المباراة المرتقبة، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ويغادر محمود الخطيب إلي فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والإشاعات للاطمئنان علي حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر في أوقات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، حيث أجري رئيس الأهلي اتصالات بكل من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس الأهلي لأحدث أجهزة الاشعة العالمية، ونفّذ الخطيب برنامجا تأهيليا خاصا لمدة أسبوعين بإحدى المراكز الطبية الكبرى، وقام رئيس الأهلي بزيارة مؤخراً بزيارة الطبيب المعالج له في مصر، وعرض عليه الامر كاملاً، وجاء رأي الطبيب بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي خاصة أن هناك تحسن نسبي بعد الالتزام ببرنامجه العلاجي، وينتظر رئيس النادي الأهلي تحديد موعد زيارة للطبيب الفرنسي خلال أيام.

Advertisements

فيما يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر المصرى ، ومن المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى المدير الإدارى بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غداً، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.