شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض الحضور الاعلامي والجماهيري لمران الزمالك اليوم قبل مواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض المران الأخير المقرر له اليوم الخميس، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الترجى التونسى، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة من مساء غداً، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، في بطولة السوبر الإفريقى.

وشهد اليوم، الخميس، عقد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الإفريقي، وأسفر عن ارتداء الزمالك الزى الرسمى الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدى الترجى التونسى زيه التقليدى المكون من اللون الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومراقب المباراه ومسئولى اللجنة المنظمة.

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ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.