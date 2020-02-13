«بعد اعتراضه على البطاقة الحمراء»..على طريقة زيدان.. حكم ينطح لاعبا ويرسله إلى المستشفى في إيطاليا وإيقافه لمدة عام

في واقعة قد تبدو غريبة من نوعها، شهدتها الملاعب الإيطالية، حيث شهد دوري الأقاليم في إيطاليا حادثة غير الاعتيادية، باعتداء حكم مباراة على أحد اللاعبين.

جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت فريق بورجو موليانو بضيفه مونتوتوني، أدارها الحكم أنطونيو مارتينيليو، وستكون الأخيرة له لمدة عام على الأقل. حسبما نشر موقع "في الجول".

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تعرض ماتيو تشيتشولي لاعب فريق بورجو موليانو، الذي ينافس في دوري الأقاليم بإيطاليا، إلى اعتداء عنيف من قبل أنطونيو مارتينيليو حكم المبارة التي جمعت فريقه بضيفه مونتوتوني، عقب احتدام الخلاف بسبب إشهار قائد اللقاء تحكيمياً بطاقة حمراء في وجه حارس الفريق المضيف.

واستشاط حارس مرمى بورجو موليانو غضباً من قرار الحكم، الذي أجبره على الخروج من المباراة، بعد طرده على خلفية إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ما جعله يتوجه إلى غرفة ملابس حكم اللقاء من أجل الوقوف على أسباب خروجه من اللقاء، ما أثار حفيظة الأخير وجعله يعتدي عليه بشكل عنيف. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبحسب وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية، فإن اللاعب انتقل إلى المستشفى على أثر الاعتداء العنيف الذي تعرض له من قبل حكم اللقاء، بعد سقوطه مغشياً عليه على الأرض، قبل أن يأمر الأطباء بخروجه بعد تلقيه العلاج، ليتعرض مارتينيليو للإيقاف لمدة عام كامل.