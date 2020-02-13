شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل جوميز حكم السوبر الأفريقى قبل مباراة الزمالك والترجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والذى يمتلك سجلاً طويلاً مع الكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

وحصل جوميز المولود في الـ15 من ديسمبر 1982، على الشارة الدولية في عام 2011، وأدار 16 مباراة في دوري الأبطال.

ويدخل الزمالك اللقاء حاملاً لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما يحمل الترجي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية.

ومع صافرة جوميز شهدت الكرة المصرية العديد من مشاهد الفرح والألم والنتائج الكبيرة أيضاً وهو ما نستعرضه في الفيديو التالي:





ـ مع الأهلي

ـ أدار 6 مباريات للأهلي

ـ 3 انتصارات للأهلي

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-3 هزائم مع صافرة جوميز

ـ المباراة الأشهر للأهلي مع جوميز أمام النجم الساحلي 2017 وفاز الأهلي 6/2

ـ أدار مباراتين للزمالك :

ـ الأولى أمام اتحاد العاصمة وخسر الزمالك 2/0 وودع البطولة من دور المجموعات

ـ شهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود

ـ والثانية في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة وفاز الأبيض 3-1

مع منتخب مصر :

ـ أدار مباراة مصر تحت 20 سنة أمام مالى بتصفيات كأس أمم أفريقيا، وانتهت بالتعادل

ـ أدار مباراة مصر وأوغندا بتصفيات كأس العالم، وانتهت بفوز مصر 1/0 فى 2018