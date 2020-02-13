شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يكتب السوبر الأفريقى انفراجة مادية للاعبى الزمالك بعد 23 يوما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة قوية عندما يلتقى الترجى التونسى فى السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب الغرافة، فى كأس السوبر الأفريقى الذى يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي 3 مرات فى تاريخه، وجاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدى الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه فكان على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

لمعرفة الانفراجة المادية التى ينتظرها لاعبو الزمالك بعد 23 يوما من هنا

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وسجل نادى الزمالك 4 أهداف فقط فى كأس السوبر جاءت عن طريق أيمن منصور فى شباك الأهلى، وكل من حازم إمام وعبد الحليم على ومحمد عبد الواحد فى شباك الوداد المغربى.

ويدخل الترجى التونسى اللقاء باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا لعام 2019 التي كانت على حساب الوداد المغربى، فيما تأهل الزمالك للمباراة باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" على حساب نهضة بركان.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.