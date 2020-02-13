شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الإسماعيلى طرح تذاكر مباراة الفريق مع الرجاء المغربى بمنافذ البيع بمقر النادى اعتبارا من غد، الجمعة، فى الثانية ظهراً، وذلك بناءً على طلب الجهات الأمنية.

يأتى ذلك لتواجد دوريات أمنية سعياً لتحقيق النظام والانضباط وتيسير عملية البيع على الجماهير الراغبة فى حضور المباراة والمقدر عددها بنحو 4500 مشجع إسماعيلاوى فضلا عن 500 للفريق الضيف.

وتنطلق المباراة فى السادسة مساء الأحد، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وكان مجلس الإدارة قد طالب بزيادة عدد الحضور إلى عشرة آلاف مشجع، إيمانا بدور الجماهير فى تقديم المساندة الفعالة والمؤازرة الحقيقية للفريق سعيا لحصد بطاقة التأهل للدور النهائى للبطولة الأكبر بالوطن العربى إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك لدواع أمنية.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلى فى أن يكون وصيفًا للبطولة العربية فى عام 1997، بعد الوصول للنهائى الذى هُزم فيه من الأفريقى التونسى بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية فى عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثانى فى أى نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي

ولم يكن إنبى أسعد حظًا من الإسماعيلى، فالفريق البترولى استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية فى 2006 بعد الخسارة من الرجاء المغربى بهدف دون رد.