شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للتنس يختار محمد رمضان وفا محاضراً دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الدولى للتنس المصرى محمد رمضان وفا ليكون محاضراً دولياً لدى الاتحاد، ومن المقرر أن يقوم وفا بإعداد وتدريس دورات المدربين داخل وخارج مصر بالتنسيق مع الاتحاد الدولى.

يذكر أن البطل المصرى محمد صفوت، لاعب وادى دجلة والمصنف رقم 130 عالميا لرجال التنس يواجه اليوم اللاعب الإيطالى ستيفانو ترافالى المصنف 86 عالميا فى مباراة الدور الثالث لبطولة بنجالور الهندية هى ضمن سلسلة بطولات التحدى التشالنجر.

وتخطى محمد صفوت الدور الثانى ببطولة بنجالور، عقب فوزه على اللاعب الأسترالى ماثيو إبدين المصنف رقم 293 عالميا بنتيجة 7/6, 6/7, 7/5 فى أولى مباريات بطولة التشالنجر للتنس، بنغالور، الهند.

كان صفوت قد تقدم 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس الصادر عن الاتحاد الدولى، الأثنين الماضي، ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.

Advertisements

أحرز صفوت هذا التقدم بعد تتويجه ببطولة لاونسيستون الأسترالية وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى الـ تشالنجر، بعد تغلبه على المصنف الأول للبطولة الأسترالى أليكس بولت المصنف 151 عالميا، ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه والثانية لمصر بعد 24 عاماً من الغياب.

محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضى لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.

وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا فى الموسم الجاري، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.