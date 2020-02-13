شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعرض فيديوهات الجماهير على لاعبى الزمالك فى مُحاضرة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرض فيديوهات الجماهير على اللاعبين فى المحاضرة الأخيرة لمباراة الترجى التونسى، التى ستقام فى السادسة مساء غد، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى.

وجاء قرار الفرنسى باتريس كارتيرون بهدف زيادة نسبة حماس لاعبى الزمالك وتحفيزهم خاصة بعد الاستقبال الحافل لبعثة الزمالك فى قطر، ليطلب المدرب الفرنسى تحضير فيديوهات استقبال الفريق من الجهاز الإدارى لعرضها على اللاعبين فى محاضرته الأخيرة لمطالبتهم بإسعاد الجماهير التى تؤازرهم بقوة خاصة بعد تواجد أعداد كبيرة فى المطار لاستقبال الفريق الأبيض للتأكيد على الدعم الكامل للفريق لتحقيق لقب البطولة.

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ويخوض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.

ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.