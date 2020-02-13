الامارات | الأمير عبدالله بن مساعد يكشف عن ملكيته لنادٍ إماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالله بن مساعد يكشف عن ملكيته لنادٍ إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، مالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، الأمير عبدالله بن مساعد، عن ملكيته لأحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإماراتي، وهو فريق الهلال يونايتد، الذي ينافس في بطولة الدوري من بداية الموسم الحالي، ولكن لم يكشف عن هوية مالك النادي الذي يلعب في بطولة الدوري الخاص بالمؤسسات والجامعات، وله قوانين خاصة بتنظيم اتحاد كرة القدم في بداية الموسم.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي، أقيم اليوم الخميس في دبي، بحضور مالك النادي الأمير عبدالله بن مساعد، وكشف خلاله عن هدفه من هذه الخطوة الاستثمارية الرياضية المهمة والأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، التي يُسمح فيها لمستثمر بتأسيس لشركة كرة قدم ستكون منافسة في دوري الهواة، ومنه ربما يصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.

وسيتم نشر كل التفاصيل الخاصة بالفريق والنادي تباعاً.