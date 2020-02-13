شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يبحث ترتيبات رحلة الأهلي للإمارات مع الجهاز الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلساته التنسيقية مع الجهاز الإداري بالنادي، للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، استعدادا لمباراة السوبر المصري، المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر، أمام الزمالك.

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بالإضافة إلى سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة العودة أمام صن داونز في مارس المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المنتظر أن يسبق بعثة الأهلي كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل، وهو الإجراء المتبع داخل النادي قبل مباريات الفريق التي تقام خارج مصر، فيما يتحدد بشكل نهائي اليوم موعد سفر الثنائي.

ويرأس بعثة الأهلي في الإمارات، خالد الدرندلي، أمين الصندوق، بتكليف من مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.