شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون Vs شعباني: مدرب الزمالك يسترجع ذكريات الرجاء ويخشى مصير الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل نادي الزمالك، غدًا الجمعة، مباراة مصيرية على لقب السوبر الأفريقي أمام نظيره التونسي الترجي، لتكن المواجهة الرابعة لمدرب الفارس الأبيض باتريس كارتيرون أمام الفريق التونسي ومدربه معين شعباني خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

ويملك «كارتيرون» أفضلية على «شعباني» في مواجهتهما الثلاث الماضية من حيث النتائج، رغم خسارته لقب دوري الأبطال لصالح الأخير في موسم 17/18 أثناء تولي الفرنسي تدريب النادي الأهلي.

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مواجهات المدربين بدأت في ملعب برج العرب بالإسكندرية حين استضاف الأهلي نادي الترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال موسم 17/18، ليتلقى معين شعباني أولى هزائمه أمام «كارتيرون» بثلاثية مقابل هدف واحد.

أما اللقاء الثاني فكان في عودة النهائي بعد أسبوع واحد فقط، ليسقط الفرنسي مع المارد الأحمر بملعب رادس بثلاثية نظيفة أضاعت منه اللقب.

وجاءت مواجهة «كارتيرون» و«شعباني» الثالثة على نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة الغد استاد ثاني بن جاسم في إطار البطولة نفسها التي سيتنافسان عليها غدًا، كأس السوبر الأفريقي، فقط كان هذا العام الماضي، حين قاد «كارتيرون» نادي الرجاء المغربي، بطل الكونفيدرالية، ليعيد تفوقه على المدرب التونسي وينتزع اللقب ليعود به إلى الدار البيضاء.

وسيسعى «كارتيرون» لتكرار نجاحه مع الرجاء، حين يلتقي مجددًا بمعين شعباني، غدًا الجمعة، من أجل حرمانه مجددًا من السوبر الأفريقي، فيما سيحاول الفرنسي تجنب مصيره مع الأهلي، حين عاد إلى القاهرة بأيد خاوية.