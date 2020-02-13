شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة» و«لطفي» ينتظمان في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم محمد مجدي «قفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي يقام عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وذلك وفقًا للسياسة التي ينتهجها الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

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كما ينتظم على لطفي، حارس مرمى الفريق، في المران في ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصري، بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة، الذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مصغر اشتمل على بعض الفقرات في الجيم.

ويؤدى الأهلي مرانه الختامي، عصر اليوم، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة، على استاد حرس الحدود «المكس»، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 14 مباراة، ويسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.