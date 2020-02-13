شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه اليوم بدون حضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، بملعب جامعة قطر، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، على لقب بطولة السوبر الأفريقي.
وقرر الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض التدريبات بدون حضور جماهيري أو إعلامي لزيادة التركيز لدى اللاعبين.
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