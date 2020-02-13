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الزمالك يخوض مرانه اليوم بدون حضور جماهيري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، بملعب جامعة قطر، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، على لقب بطولة السوبر الأفريقي.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض التدريبات بدون حضور جماهيري أو إعلامي لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

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