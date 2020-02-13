شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة عن انضمامها لمنتخب مصر ببطولة العالم للكبار: خطوة نحو ميدالية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعربت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين، عن سعادتها باختيارها ضمن لاعبات منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للكبار، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس المقبل.

وقالت لاعبة الأهلي إن اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لم يكن مفاجأة، خاصة أنها قدمت موسما جيدا مع النادي الأهلي وحصلت على العديد من الدورات الخارجية خلال الفترة الماضية.

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وأضافت هنا جودة: «أشعر بسعادة كبيرة بعد الانضمام للمنتخب للمرة الأولى، وأسعى لتحقيق أرقام قياسية في كوريا، لأن الانضمام للفريق الوطني شرف كبير للجميع».

وأشارت إلى أن تواجدها ضمن صفوف المنتخب كإحدى أصغر اللاعبات في بطولة العالم، يمنحها الفرصة لاكتساب العديد من الخبرات، وهو ما يساعدها في تحقيق حلمها وهدفها الأكبر بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الوطني والفوز بميدالية.

وتتصدر هنا جودة التصنيف العالمي للاعبات لتنس الطاولة أقل من 15 عاما وتشارك مع منتخب السيدات للمرة الأولى.