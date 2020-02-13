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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لويس فيرنانديز: توخيل هو المدرب الأسوأ في حقبة الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
رأى لويس فيرنانديز، مدرب نادي باريس سان جيرمان الأسبق، أن المدرب الحالي للفريق، الألماني توماس توخيل، هو المدرب الأسوأ في حقبة المالك القطري ناصر الخليفي.
وأوضح فيرنانديز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية: "العام الماضي خرج الفريق أمام مانشستر يونايتد، سنرى ما إذا كان يمكن التغلب على هذه الصدمة أمام بوروسيا دورتموند أم لا؟. يتوقع رئيس النادي والمشجعون أن يصل باريس للنهائي، لكنني لا أعتقد ذلك مع توماس توخيل، كذلك بوروسيا دورتموند ليس خصمًا سهلًا".
وتابع: "فيما يتعلق بنتائج الموسم الماضي، فإن توماس توخيل هو أسوأ مدرب منذ العهد القطري، لا يزال بعيدًا عن كبار اللعبة، مثل كلوب وغوارديولا وأنشيلوتي".
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