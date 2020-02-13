مدافع الترجي يعلن التحدي في وجه الزمالك قبل السوبر الأفريقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 أكد ​شمس الدين الذوادي​ مدافع ​الترجي​ التونسي، أن المنافسة مع ​الزمالك​ ستكون على أشدها في ​السوبر الأفريقي​، مُبديًا احترامه للأبيض وفي نفس الوقت شدد على أن فريقه لا يخشى الفريق المصري.

وقال الذواري في تصريحات صحافية: "المهم أن لا نستسهل المهمة وندخل اللقاء بشكل جيّد، ونحافظ على تركيزنا من البداية حتى النهاية، لدينا من الإمكانات ما يجعلنا نتخطى عقبة الزمالك الذي لا يُخيفنا، سنعود من قطر ومعنا كأس السوبر، الذي يهمنا الحصول عليه قبل مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".

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