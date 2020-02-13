شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانولاس: نسبة التأهل ما زالت متساوية مع الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 رأى مدافع نادي ​نابولي​ ​كوستاس مانولاس​ أن نسبة التأهل إلى نهائي بطولة ​كأس إيطاليا​ بين نابولي و​الإنتر​ ما زالت متساوية لكلا الطرفين على الرغم من فوز البارتينوبي في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

​​​​​​ وقال المدافع اليوناني في تصريحات بعد المباراة نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "بعد خسارة موجعة أمام ليتشي، إستطعنا اليوم أن نقدم أداء جيدا على أرض الملعب وتمكنا من تحقيق الفوز، لكن نسبة التأهل ما زالت 50% لكل فريق، لأن الإنتر فريق عظيم، سيأتون إلى سان باولو من أجل الفوز والتأهل".

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