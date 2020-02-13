موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي.. والقناة المجانية الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يواجه نادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، في السادسة مساء الجمعة 14 فبراير، في كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة كبطل لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

وتواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة في المطار بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات للأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي.

قائمة الأبيض

من جانبه أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن القائمة الرسمية لفريقه، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر،محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد

التشكيل المتوقع:

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ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما (زيزو)

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

وفي سياق متصل، أعلنت قناة الدوري والكأس القطرية، المفتوحة على قمر نايل سات، نقل المباراة مجانا، بتعليق المصري أحمد الطيب.

تردد قناة الدوري والكأس على النايل سات

12245 رأسي V وتصحيح الخطأ 5/6

11919 أفقي H وتصحيح الخطأ 3/4

يشار إلى أن اللقاء يذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.