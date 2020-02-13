شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى، بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات لخوض المباراة المرتقبة، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ويغادر محمود الخطيب إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما عاودته آلام الظهر فى أوقات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، حيث أجرى رئيس الأهلى اتصالات بكل من الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة قبل شهور، وكذا الطبيب المعالج فى فرنسا والذى رفض التدخل الجراحى ثانية بعد خضوع رئيس الأهلى لأحدث أجهزة الاشعة العالمية، ونفّذ الخطيب برنامجا تأهيليا خاصا لمدة أسبوعين بأحد المراكز الطبية الكبرى.

وزار رئيس الأهلى مؤخراً الطبيب المعالج له فى مصر، وعرض عليه الأمر كاملاً، وكان رأى الطبيب بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي، خاصة أن هناك تحسناً نسبياً بعد الالتزام ببرنامجه العلاجى، وينتظر رئيس النادى الأهلى تحديد موعد زيارة للطبيب الفرنسى خلال أيام.

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فيما يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر المصرى، ومن المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى المدير الإدارى بعثة الأهلى إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غداً، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.