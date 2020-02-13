سوبر كورة.. فايلر يحسم قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي فى الصيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم محاولة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من لاعبى فريقه، من خلال الدفع بمعظم اللاعبين المسجلين فى القائمة الحمراء بالمباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، إلا أن هناك لاعبين لا يشاركون معه بل لا يدخلون قائمة مباريات الفريق الأحمر، ومن المقرر أن يكون هؤلاء هم أول الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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ووضع مسئولو الأهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائى الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، واللذين تنتهى عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالى.

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ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تجاهل إدارة الأهلى لتجديد عقد الثنائى، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة، حيث تحدث وسيط زملكاوى مع الثنائى لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائى حتى الآن، وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلى لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذى أوشك على الانتهاء حتى هذه اللحظة لكن إدارة الأهلى ترفض انتقال الثنائى للزمالك، وقررت وضع خطة لمنع هذا السيناريو الصادم وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.