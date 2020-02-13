سوبر كورة.. فايلر يحسم قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم محاولة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من لاعبى فريقه، من خلال الدفع بمعظم اللاعبين المسجلين فى القائمة الحمراء بالمباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، إلا أن هناك لاعبين لا يشاركون معه بل لا يدخلون قائمة مباريات الفريق الأحمر، ومن المقرر أن يكون هؤلاء هم أول الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.
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ووضع مسئولو الأهلى خطة لإفساد مُخطط الزمالك بضم ثنائى الفريق وليد سليمان وحسام عاشور، واللذين تنتهى عقودهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالى.
ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تجاهل إدارة الأهلى لتجديد عقد الثنائى، وعدم الحديث معهما حول تجديد تعاقدهما، الذى يتبقى فيه شهور قليلة، من أجل إقناعهما بارتداء التيشرت الأبيض الفترة المقبلة، حيث تحدث وسيط زملكاوى مع الثنائى لمعرفة رأيهما فى هذا الأمر، وأنهما سيتقاضيان عقود فئة أولى، إلا أنهما لم يحسما القرار النهائى حتى الآن، وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على الثنائي، بسبب تجاهل إدارة الأهلى لهما حتى الآن، وعدم الحديث معهما حول تجديد التعاقد، الذى أوشك على الانتهاء حتى هذه اللحظة لكن إدارة الأهلى ترفض انتقال الثنائى للزمالك، وقررت وضع خطة لمنع هذا السيناريو الصادم وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم إعلان شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي، ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات المهمة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرًا صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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