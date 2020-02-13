شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا لقفشة للتخلص من الإجهاد قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، فى مران الفريق الجماعى الذى يقام عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، وذلك وفقا للسياسة التى ينتهجها الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

ويؤدى الأهلى مرانه الختامى عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة المصرى المقرر لها الثامنة والربع مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة فى بطولة الدورى الممتاز.

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ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة فى 14 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز فى مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية فى المسابقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.