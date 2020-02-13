شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمصرى بحضور 30 فردا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى ناديى الأهلى والمصرى للتأكيد على إقامة مباراتهما غدا فى الدورى على استاد المكس بالإسكندرية بدون جمهور. وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح بحضور 15 فردا فقط لكل نادٍ، هم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، على أن يتم تسليم الجهات الأمنية كشف بأسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالدخول.

ويدخل فريق الأهلي غداً اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى باستاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وهو اللقاء الذى يدخله الفريقان برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يتربع على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوزا مُتتاليا ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم ولم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها بالدورى حتى الآن، كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة محتلا المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، حيث فاز فى خمس مباريات وتعادل فى خمس وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة فى الفريق ويأتى فى مقدمتهم، جونيور أجاى وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وديانج ووليد سليمان .

وأكد فايلر أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز، مُشيراً خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة ،وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.