شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا مجدى لاعبة الطائرة: بحب التصوير وكان نفسى أكون عارضة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى دنيا مجدى نجمة الكرة الطائرة فى نادى الطيران، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

هوايتى المفضة التصوير.. بحب أصور وأتصور جدا.

ماهرة فى المسقعة بعملها حلو قوى وكل الناس بتقولى كدة.



دنيا مجدى

منى زكى بحبها وبحب كل أعمالها.

عمرو دياب طبعا.. فنان جميل ةبحب كل أغانيه.

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟

كان نفسى أكون مصورة أو عارضة أزياء.



دنيا مجدى 2

لا خالص.. ميستخدمش العنف.. بتجاهل المعاكسات دايما.

لا مفيش حد من نجمات السينما نفسى أكون زيها.



دنيا مجدى 3

بحب الكاجوال أكتر بصراحة.