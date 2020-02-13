شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك.. كنت فين لحظة تتويج الفريق الأبيض بآخر سوبر أفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع الترجى التونسى، فى مباراة السوبر الأفريقى، التى تقام غدا الجمعة المقبل في الدوحة، واستبعد كارتيرون قائمة تضم 27 لاعبا فى رحلته إلى قطر ضمت كلاً من الثنائى إمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الأفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجى كلاً من: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد عيد، حازم إمام، محمد عبد الشافى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، و طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، احمد زيزو، محمد أوناجم، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر، كريم بامبو، مصطفى فتحى، أشرف بن شرقى، محمد عنتر فى خط الوسط، مصطفى محمد، عمر السعيد، كاسونجو فى خط الهجوم.

لكن أين كان هؤلاء النجوم عندما توج الأبيض بآخر سوبر أفريقى، وبالتحديد منذ 17 سنة؟.

آخر لقب كأس سوبر أفريقى توج به الزمالك كان في 2003، بالتغلب على الوداد المغربى بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى.

نرصد فى التقرير التالى أعمار لاعبى الزمالك عام 2003؟

جنش

محمود عبد الرحيم جنش من مواليد 1987، ووقت تتويج الأبيض باللقب الأخير كان عمره 16 عاما.

أبو جبل

وبالانتقال الى محمد أبو جبل حارص الزمالك فكان عمره وقت آخر لقب توج به الأبيض 14 عاما، خاصة أنه مواليد 1989.

شيكابالا

من مواليد 1986 وعنما توج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى الأخير كان الفهد الأسمر فى السابعة عشرة من عمره، وانضم لقائمة مباراة السوبر وشارك بديلا، وتوج مع الفريق بلقب السوبر.

محمد عبد الشافى

كان محمد عبد الشافى لاعب فريق الزمالك فى عامه الثامن عشر عندما توج الزمالك بآخر سوبر أفريقى، حيث إنه مواليد عام 1985.

حازم إمام وطارق حامد

كان الثنائى حازم إمام وطارق حامد يبلغان من العمر 15عاما وقت توج الزمالك بآخر كأس سوبر أفريقى، حيث إنهما ولدا فى نفس العام وهو 1988 .

عمر السعيد

ولد عمر السعيد لاعب الزمالك فى عام 1990، وكان عمره وقت توج الفريق بآخر لقب 13 عاما.

محمود علاء

وليد محمود علاء لاعب الزمالك عام 1991، وكان عمره وقت تتويج الفريق الأبيض بآخر سوبر أفريقى 12عاما.

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عواد وساسى وأوناجم فى الحادية عشرة

الحادية عشرة هو العمر الذى جمع الثلاثى محمد عواد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم لاعبى الزمالك عندما توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى لأخر مرة، حيث إن الثلاثى من مواليد عام 1992.

عنتر وبامبو ومحمد حسن وعبد الغنى أبطال العاشرة

كان الرباعى محمد عنتر وكريم بامبو، ومحمد حسن، ومحمد عبد الغنى لاعبى الزمالك فى العاشرة من عمرهم، وقت تتويج الفريق الأبيض بآخر لقب أفريقى حيث إنهم من مواليد عام 1993.

فتحى وبن شرقى وكاسونجو

9 سنوات هو عمر كل من مصطفى فتحى، وأشرف بن شرقى وكاسونجو لاعبى الزمالك وقت تتويج الفريق بآخر كأس للسوبر الأفريقى، خاصة أنهم من مواليد عام 1994.

الونش وأوباما فى ابتدائى

وليد يوسف أوباما و محمود حمدى الونش فى نفس العام، وهو 1995، وكان يبلغ كل منهما وقت توج الزمالك باخر سوبر أفريقى 8 سنوات.

زيزو وجابر وجمعة

7 سنوات هو عمر كل من الثلاثى عبد الله جمعة، وإسلام جابر، وأحمد زيزو لاعبى الزمالك عندما توج الفريق بلقب السوبر الأفريقي الأخير، حيث إنهم مواليد عام 1996 .

محمد عبد السلام

ولد محمد عبد السلام لاعب الفريق الأبيض عام 1997، وكان يبلغ من العمر عندما توج الزمالك بآخر سوبر أفريقى 6 سنوات.

مصطفى محمد

كان مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك ومهاجمه المميز فى عامه الخامس، أى فى مرحلة ما قبل الابتدائى " kg2 "، وقت تتويج الفريق بآخر لقب، حيث إنه مواليد عام 1998 .

محمد صبحى

كان محمد صبحى فى الرابعة من عمره، أى فى مرحلة قبل التعليم الأساسى أيضا، وبالتحديد كان " kg 1 "



احمد عيد

أحمد عيد

يٌعد أحمد عيد لاع بالزمالك أصغر لاعبى الفر يق سنا، حيث إنه من مواليد 2001 ، وعندما توج الأبيض باخر سوبر أفريقى كان يبلغ من العمر سنتين فقط.