شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: السوبر لا يخضع لمعايير.. والجمهور سيصنع الفارق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أن جمهور الفريق سيصنع الفارق فى مواجهة الترجى التونسى، بعد الاستقبال الحافل الذى قوبل به الفريق فى الدوحة منذ وصوله، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى.

وقال كارتيرون، فى تصريحات صحفية، إن مباراة الترجى صعبة ولا تخضع لمعايير معينة، خاصة أنها مباراة بطولة، مؤكدا ثقته فى قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير التى أشاد بمساندتها ودعمها للفريق منذ الوصول إلى قطر، كما أكد كارتيرون أن نفاذ التذاكر وشراء الجماهير البيضاء حصتهم كاملة يؤكد أن جمهور الفريق سيكون عنصراً مهماً فى مباراة الغد، لدعم اللاعبين خلال المباراة التى يبحث فيها الفرنسى عن تحقيق الانتصار والفوز بالكأس.

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وعقد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقي اليوم الخميس، وأسفر عن ارتداء الزمالك الزى الرسمى الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدى الترجى التونسى زيه التقليدى المكون من اللون الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومراقب المباراه ومسئولى اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا الربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.