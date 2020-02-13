شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال لـ سوبر كورة: أوناجم لاعب "زمبلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق على مباراة السوبر الأفريقى التى ستجمع الزمالك مع الترجى التونسى بالعاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة، وشن هجوما عنيفا على المدير الفنى للزمالك كارتيرون ، كما هاجم نجم الزمالك محمد اوناجم ووصفه بـ "الزمبلك"

قال عبد العال في تصريحات خاصة لـ سوبر كورة: " المباراة صعبة للغاية ولكن جماهير الزمالك التي ستحضر المباراة ستكون فارقة كثيرا لاسيما للتعرف على مزيد من تصريحات واراء رضا عبد العال حول السوبر الافريقي ، اضغط هنا Advertisements ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الأخيرة، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، مع الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في النسخة بعد تغلبه على الوداد النغربي في النهائي.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراه السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم بفندق شيراتون الدوحه عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الاحمر والحارس الطاقم الأزرق.

حضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراة ومسئولي اللجنة المنظمة.

وعلى صعيد متصل ، سيكون المدافع المخضرم خليل شمام أساسيًا في تشكيل الترجي التونسي أمام الزمالك في المباراة التي تجمعهما غدا، الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، بدلا من عبد القادر بدران الذى تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الفريق في مباراة الغد الهامة، وكان الترجي قد أعلن في الأسبوع الماضي تعرض مدافعه عبد القادر بدران إلى إصابة عضلية تستوجب ابتعاده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه أن المدافع الجزائري عبد القادر بدران تعرض لإصابة تستوجب راحة بـ21 يومًا.