شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع ترتيبات رحلة السفر للإمارات قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 من نفس الشهر، كما يخوض الفريق مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى المدير الإدارى بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل، وهو الإجراء المتبع داخل النادى قبل مباريات الفريق التى تقام خارج مصر، فيما يتحدد بشكل نهائى اليوم موعد سفر الثنائى، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق بتكليف من مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غداً، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.