سوبر كورة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو اتحاد الكرة موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام فى موعدها المحدد على استاد القاهرة، وحسم الجدل الدائر حول تأجيلها،
للتعرف على الموعد النهائي لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك ، اضغط هنا
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التواصل مع النادى الأهلى لتحديد موقفه من تأجيل القمة.
وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين، سواء فى السوبر المحلى بالإمارات، أو مباراة القمة باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع.
وخاطب اتحاد الكرة اتحادات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والمجر والنمسا وإيطاليا وصربيا والنرويج والمكسيك والأرجنتين وأذربيجان، من أجل ترشيح طاقم حكما منهما للمباراتين.
جدي ربالذكر أن اتحاد الكرة وتحديدا لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اتفق مع مجلس ابو ظبي الرياضي علي ان يتم تعيين طاقم حكام فيديو من الامارات لمباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري علي ستاد محمد بن زايد .
ومن المعروف ان المباراة سيديرها طاقم حكام أجنبي علي أن يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة استقدام الطاقم .. وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين،
واشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى.
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