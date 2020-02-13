شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو اتحاد الكرة موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام فى موعدها المحدد على استاد القاهرة، وحسم الجدل الدائر حول تأجيلها،

للتعرف على الموعد النهائي لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك ، اضغط هنا وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التواصل مع النادى الأهلى لتحديد موقفه من تأجيل القمة. وأرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين، سواء فى السوبر المحلى بالإمارات، أو مباراة القمة باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع. وخاطب اتحاد الكرة اتحادات ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والمجر والنمسا وإيطاليا وصربيا والنرويج والمكسيك والأرجنتين وأذربيجان، من أجل ترشيح طاقم حكما منهما للمباراتين. Advertisements

جدي ربالذكر أن اتحاد الكرة وتحديدا لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اتفق مع مجلس ابو ظبي الرياضي علي ان يتم تعيين طاقم حكام فيديو من الامارات لمباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري علي ستاد محمد بن زايد .