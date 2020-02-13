شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والمصرى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى، المقرر لها غدا الجمعة، باستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السادس بالدورى العام.

ويدخل فريق الأهلي غدا اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى باستاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذى يدخله الفريقان برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يتربع على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوزا مُتتاليا ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم ولم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها بالدورى حتى الآن، كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة محتلا المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، حيث فاز فى خمس مباريات وتعادل فى خمس وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلي يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية في جدول الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع لاعبيه بشأن التركيز في مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان .

وأكد فايلر أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز، مُشيراً خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة ،وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.