شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يتعافى من إصابة السمانة ويشارك فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم على لطفى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، فى المران الجماعى الذى يقام عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصرى التى تقام مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة فى بطولة الدورى الممتاز.

ويشارك على لطفى فى المران بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة، الذى اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، وخضع لبرنامج تأهيلى مصغر اشتمل على بعض الفقرات فى الجيم. ويخوض الأهلى مرانه الختامى استعدادا للمصرى عصرا على ملعب التتش، ويعقبه سفر الفريق إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.