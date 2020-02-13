شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يخطر بعثة الزمالك "هاتفياً" بأمنيته بتتوج الفريق بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بإسماعيل يوسف، رئيس بعثة الفريق وعضو مجلس إدارة النادى، فى قطر، للاطمئنان على البعثة التى تستعد لمواجهة الترجى التونسى، غداً الجمعة، فى بطولة السوبر الأفريقى.

وأكد إسماعيل يوسف لوزير الشباب والرياضة أن الأمور تجرى على ما يرام وأن الاستقبال كان على أعلى مستوى والجميع فى حالة تركيز استعدادا للمباراة، وأبلغ الدكتور أشرف صبحى تحياته للاعبين والجهاز الفنى متمنيا العودة بكأس السوبر الأفريقى.

وعقد اليوم، الخميس، الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الإفريقي، وأسفر عن ارتداء الزمالك الزى الرسمى الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، فيما يردى الترجى التونسى زيه التقليدى المكون من اللون الأحمر والأصفر والحارس الطاقم الأزرق وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومراقب المباراه ومسئولى اللجنة المنظمة.

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فيما يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى، المقرر لها السادسة مساء غد، الجمعة، على لقب السوبر الأفريقى، ويعقد المؤتمر الصحفى فى السابعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس باستاد ثانى بن جاسم، ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.

ويتواجد الثلاثى هانى زاده وعلاء مقلد وحمادة أنور، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلى جانب إسماعيل يوسف "تيجانا" رئيس البعثة فى قطر لدعم أبناء ميت عقبة من أجل التتويج بلقب السوبر الأفريقى.