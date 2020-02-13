شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: اختيارى فى منتخب تنس الطاولة أمر طبيعى بعد إنجازاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلى تحت 12 سنة، سعادتها باختيارها ضمن لاعبات منتخب مصر المشارك فى بطولة العالم للكبار، المقرر إقامتها فى كوريا الجنوبية خلال شهر مارس المقبل.

وقالت لاعبة الأهلي، إن اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطنى لم يكن مفاجأة، خاصة أنها قدمت موسماً جيداً مع النادى الأهلى وحصلت على العديد من الدورات الخارجية خلال الفترة الماضية.

وأضافت هنا جودة، «أشعر بسعادة كبيرة بعد الانضمام للمنتخب للمرة الأولى، وأسعى لتحقيق أرقام قياسية فى كوريا؛ لأن الانضمام للفريق الوطنى شرف كبير للجميع».

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وأشارت إلى أن تواجدها ضمن صفوف المنتخب كأحد أصغر اللاعبات فى بطولة العالم، يمنحها الفرصة لاكتساب العديد من الخبرات، وهو ما يساعدها فى تحقيق حلمها وهدفها الأكبر بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الوطنى.

واختتمت هنا جودة تصريحاتها بالتأكيد على أنها تركز حاليا مع الأهلى فى بطولة الجمهورية التى تقام فى الإسماعيلية بهدف تحقيق المركز الأول فيها.

بدأت هنا جودة اللعب فى سن الرابعة من عمرها، وتدرجت فى المراحل المختلفة، حتى شاركت فى البطولات، وحصدت الاخضر واليابس بها، وبسؤالها فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن هوايتها والاكلات المفضلة لها، قالت اللاعبة انها تعتبر دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني، هى مثلها الاعلى فى اللعبة، وأنها تحب ورق العنب، وكذلك الفراخ المشوية.

ورغم سنها الصغير حيث لم يتعد عمرها الثانية عشر عاما، لكنها نجحت فى تصدر التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولي، فى بداية يناير الجاري، بعد الإنجازات التى حققتها فى الفترة الاخيرة، والتى كان أخرها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة.