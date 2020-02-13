قبل السوبر الأفريقي.. ماذا قدم كارتيرون في النهائيات؟ أحداث درامية وثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يدخل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك مباراته أمام الترجي التونسي مساء غد الجمعة بالسوبر الأفريقي، باحثًا عن تحقيق أول بطولاته مع الفريق الأبيض، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه التدريبي.

خطوات قليلة تُبعد الزمالك عن تحقيق لقب السوبر الأفريقي الرابع في تاريخه، فسبق له التتويج في نسخ 1994، 1997 و2003، في الوقت ذاته تأمل جماهير الترجي في حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي حيث سبق له تحقيق اللقب مرة واحدة فقط نسخة 1995.

كارتيرون -مدرب الزمالك- سيجد نفسه أمام اختبار حقيقي وصعب، فالمباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، 90 دقيقة فقط تحسم بطل السوبر الأفريقي.

الترجي ليس غريبًا على كارتيرون، فسبق للفرنسي مواجهته في 4 مباريات مع فريقين مختلفين (الأهلي المصري والرجاء المغربي).

التقى كارتيرون (الأهلي) مع الترجي التونسي في 3 مواجهات في نسخة واحدة من منافسات دوري الأبطال 2017/2018، كانت الأولى في دور المجموعات وفاز الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي بهدف دون رد، ثم جمعتهما مباراتين في نهائي البطولة فاز في الذهاب 3-1، وخسر بثلاثية دون رد في مباراة الإياب وخسر معها لقب البطولة.

المواجهة الرابعة لكارتيرون ضد الترجي كانت في مباراة السوبر الأفريقي بعدما تولى المهمة الفنية للرجاء المغربي، وحقق البالغ من العمر 49 عامًا لقب البطولة بعد الفوز على فريق باب سويقة بهدفين مقابل هدف.

قبل تولي كارتيرون تدريب الزمالك، قاد العديد من الأندية الأوروبية والعربية والأفريقية، فعلى سبيل المثال كان مدربًا لفريقي كان وديجون الفرنسيين، النصر السعودي، تي بي مازيمبي الكونغولي، منتخب مالي والثلاثي المصري وادي دجلة، الأهلي والزمالك.

مشوار المدرب الفرنسي التدريبي الذي بدأ في 2008 حمل الكثير من لحظات التتويج والإخفاق، وخاض خلاله العديد من المباريات النهائية والحاسمة.. فماذا فعل؟

في دوري أبطال أفريقيا

نهائي نسخة 2014 /2015

كان كارتيرون مدربًا في ذلك الوقت لمازيمبي، قاد الفريق الكونغولي في 28 مباراة بمختلف البطولات، ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال.

حقق الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وفي الإياب فاز بهدفين دون رد وحقق اللقب الأفريقي.

نهائي نسخة 2017 /2018

كان البالغ من العمر 49 عامًا مدربًا للأهلي المصري، قاد الفريق في 17 مباراة بمختلف البطولات، ووصل بالفريق الأحمر إلى نهائي دوري الأبطال إلا أن النهاية كانت درامية، فعلى الرغم من تحقيق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهير بنتيجة 3-1، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في رادس وفاز فريق باب سويقة بثلاثثة نظيفة توجته بطلًا لأفريقيا.

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السوبر الأفريقي نسخة 2019

بعد خسارة كارتيرون مع الأهلي لقب دوري الأبطال، تمت إقالة المدرب الفرنسي ليرحل إلى الرجاء المغربي الذي حقق لقب كأس الكونفدرالية في الموسم ذاته، ليمنحه القدر فرصة للثأر من الفريق التونسي.

بالفعل لم يفّوت كارتيرون فرصة حفظ ماء وجهه أمام الترجي، وحقق الفوز بهدفين لهدف ليتوج بطلًا للسوبر لأول مرة في مشواره التدريبي.

كأس العالم للأندية 2015 /2016

بعد تحقيق كارتريون بطولة دوري الأبطال مع مازيمبي، اصطحب فريقه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

أبلى الفرنسي بلاءً حسنًا ووصل إلى ربع نهائي البطولة إلا أنه خسر بثلاثية نظيفة لصالح فريق سانفريس هيروشيما الياباني.

خاض الفريق الكونغولي مباراة حاسمة لتحديد المركز الثالث والرابع وخسر أمام نادي أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1.

نهائي كأس ولي العهد السعودي 2016 /2017

مر كاتريون على الدوري الفرنسي خلال مشوراه التدريبي، حيث قاد فريق النصر السعودي خلال الفترة بين 29 يناير 2017 وحتى 4 يونيو.

11 مباراة فقط قاد خلالها الفرنسي فريقه السعودي في مختلف البطولات، ووصل بالفريق إلى نهائي بطولة كأس ولي العهد السعودي، وواجه الاتحاد، وخسر بهدف نظيف.

أمم أفريقيا 2013

كان منتخب مالي، أول محطات كارتيرون الأفريقية، فبعد رحيله عن تدريب ديجون الفرنسي، تولى المهمة الفنية للمنتخب ووصل به إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2013.

مسيرة كارتريون مع المنتخب المالي كانت جيدة إلى حد كبير، فالبالغ من العمر 49 عامًا قاد المنتخب في 9 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في واحدة وخسر في مباراتين فقط.

تأهل المنتخب المالي إلى نصف نهائي الكان، وواجه نظيره النيجيري الذي اقصاه بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1.

حصدت مالي في تلك البطولة ميدالية المركز الثالث بعد الفوز على غانا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بثلاثية مقابل هدف.