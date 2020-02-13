"الزمالك لا يخيفنا".. تصريحات نارية من لاعب الترجي قبل موقعة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر المدافع شمس الدين الذوادي لاعب فريق الترجي التونسي، عن ثقته حول قدرة فريقه في عبور الزمالك والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

ويواجه الترجي - بطل دوري أبطال أفريقيا - نظيره الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

مدافع الترجي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، اليوم الخميس :"كأس السوبر ستكون على أشدها أمام منافس محترم، لكن المهم أننا لا نريد أن نستسهل المهمة وندخل اللقاء جيدًا".

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وتابع :"لدينا من الامكانيات لتخطي الزمالك الذي لا يخيفنا خصوصًا إذا لعبنا المباراة على حقيقة إمكانياتنا".

وأنهى :"نعرف جيدًا ما ينتظرنا وسنعود هذه المرة من قطر متوجين بلقب السوبر التي يهمنا الحصول عليه قبل مواصلة المشوار الأفريقي بدوري الأبطال".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الترجي مجددًا في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراة الأولى في القاهرة خلال فبراير الجاري، قبل أن تتجدد المواجهة في تونس وتحديدًا على الملعب "الأوليمبي" برادس.

جدير بالذكر أن الترجي خسر لقب النسخة الماضية على يد الرجاء البيضاوي المغربي بهدف مقابل هدفين في لقاء أقيم بقطر أيضًا.