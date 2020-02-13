اشتباكات ودماء.. معركة بين جماهير الرجاء والجيش الملكي في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماهير الرجاء البيضاوي والجيش الملكي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط في قمة الجولة 15 من منافسات الدوري المغربي.

المباراة تعرضت للإيقاف بسبب اقتحام عدد كبير من المشجعين أرض الميدان خاصة بعد أن سجل الجيش الملكي هدف الفوز.

هذه الاشتباكات شهدت إصابة العديد من مشجعي الفريقين بجانب مصور تعرض لإصابة في الرأس عقب إلقاء ألعاب نارية عليه وسط حضور 25 ألف متفرج.

الاشتباكات تواصلت إلى محيط ملعب المباراة الأمر الذي جعل الشرطة تقوم باعتقال العديد من المشجعين بسبب إثارة أعمال الشغب.

وبحسب الصحف المغربية فإن نادي الجيش الملكي بات مهددًا بالتعرض لعقوبات كبيرة من الاتحاد المغربي بعد استخدام جماهيره للشماريخ والألعاب النارية مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة لبعض الوقت.

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إدارة الرجاء بدورها أصدرت بيانًا رسميًا صباح اليوم الخميس جاء فيه كالتالي:

يشكر نادي الرجاء الرياضي الجماهير الوفية التي تساند الفريق في كل اللقاءات داخل وخارج الميدان، ويخص بالشكر الجماهير التي تنقلت لمدينة الرباط بهدف تقديم الدعم المعهود واللامشروط للفريق.

ويندد نادي الرجاء الرياضي بالأحداث المؤسفة والخطيرة التي تعرضت لها جماهير نادي الرجاء الرياضي بعد نهاية المقابلة.

فريق الرجاء المغربي يُعد منافس الإسماعيلي في دور نصف النهائي من مسابقة البطولة العربية "كأس محمد السادس" حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الإسماعيلية وتحديدًا يوم الأحد المقبل قبل أن تتجدد المواجهة في المغرب خلال مارس المقبل.