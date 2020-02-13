علي لطفي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

ينتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصري التي تقام مساء غدٍالجمعة على ستاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.
يشارك لطفي في المران بعد تعافيه من إجهادعضلة السمانة، الذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مصغر اشتمل على بعض الفقرات في الجيم.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي استعدادًا للمصري عصرًا على ملعب التتش، ويعقبه سفر الفريق إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.
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