أفشة ينتظم في تدريبات الأهلي

ينتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وذلك وفقًاللسياسة التي ينتهجها الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.
يؤدى الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المصريالمقرر لها الثامنة والربع مساء غدٍ الجمعة على ستاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.
يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 14 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.
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