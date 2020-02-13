موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي.. والقنوات الناقلة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس بملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي غدًا الجمعة، ببطولة السوبر الأفريقي.

وقرر الجهاز الفني خوض التدريبات بدون حضور جماهيري أو إعلامي لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في

السوبر الأفريقي غدًا الجمعة، على ملعب ستاد الغرافة القطري، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، بينما يدخل الفريق التونسي اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي:

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يكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1.