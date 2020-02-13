الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

يواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإداري بالنادي، للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري؛ استعدادًا لمباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من الشهر نفسه،كما يخوض الفريق مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في مارس المقبل.
من المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي المدير الإداري بعثة الأهلي، إلى الإمارات قبلمواجهة الزمالك، للاطمئنان على الترتيبات كافة الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل وهو الإجراء المتبع داخل النادي قبل مباريات الفريق التي تقام خارج مصر، فيما يتحدد بشكل نهائي اليوم موعد سفر الثنائي.
ويرأس بعثة الأهلي في الإمارات، خالد الدرندلي، أمين الصندوق، بتكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
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