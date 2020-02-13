ودع محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي بطولة تشالنجر بنجالور المقامة في الهند من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام بطل إيطاليا في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الخميس . بعد الخسارة أمام بطل إيطاليا في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الخميس . واستطاع اللاعب الإيطالي ستيفانو ترافاجلي المصنف 86 عالميًا أن تحقيق الفوز على محمد صفوت بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهما كالأتي 6/7 ، 2/6 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت يودع بطولة تشالنجر بنجالور للتنس في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.