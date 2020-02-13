وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك في قطر

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع بإسماعيل يوسف، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في قطر، للاطمئنان على البعثة التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي غدًا ببطولة السوبر الأفريقي.

أكد تيجانا للوزير أن الأمور تجرى على ما يرام، وأن الاستقبال كان على أعلى مستوى، والجميع في حالة تركيز استعدادًا

للمباراة.

أبلغ الوزير تحياته للاعبين والجهاز الفني متمنيًا العودة بكأس السوبر الأفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي غدًا الجمعة، على ملعب ستاد الغرافة القطري، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المباراة بصفته بطل كأس الكونفيدرالية للموسم الماضي،

بينما يدخل الفريق التونسي اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك والترجي:

يكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي غدًا الجمعة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1.