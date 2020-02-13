موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يواجه فريق يوفنتوس نظيره ميلان في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد سان سيرو في ميلانو، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

يكون موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا

ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

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ستكون مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، منقولة بشكل حصري عبر قناة Rai 1 الإيطالية، وقناة Setanta Sports Euro Asia الإنجليزية.

يدخل يوفنتوس المباراة ضد ميلان

بعد هزيمة غير متوقعة أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي ، مما أفقده صدارة الكالتشيو للإنتر الذي نجح في قبل الطاولة على ميلان برباعية مقابل هدفين، ليصبح في رصيده 54 نقطة بنفس رصيد اليوفي، لكن يتفوق الأفاعي بفارق الأهداف عن السيدة العجوز.

غيابات اليوفي وميلان

سيفتقد يوفنتوس عدد من اللاعبين الهامين بداعي الإصابة، هم كيلليني وسامي خضيرة وديميريل ودانيلو وبيرنارديسكي ودوجلاس كوستا، بينما يغيب عن ميلان دوارتي وكرونيتش وبيجليا بسبب الإصابة.