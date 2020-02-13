الزمالك يرتدي الزي الرسمي أمام الترجي في السوبر الأفريقي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي، الذي عقد صباح اليوم الخميس، بأحد فنادق الدوحة، عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض، والحارس الطاقم الأخضر، فيما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر في أصفر، والحارس الطاقم الأزرق.

حضر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي، أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الزمالك، ومنتصر الرملاوي،

إداري الفريق ومراقب المباراة، ومسئولة اللجنة المنظمة.

يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي غدًا الجمعة، على ملعب ستاد الغرافة القطري، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، بينما يدخل الفريق

التونسي اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي:

Advertisements

يكون موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1.