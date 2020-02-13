اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف جوميز رابط ماتش الهلال ksa sport مجانا

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يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الهلال والفيحاء في تمام الخامسة والنصف مساء، وتذع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الهلال ضد الفيحاء:

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ويسعى فريق الهلال بقيادة مهاجمه الفرنسي جوميز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي.

على الجانب الآخر يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وسط جماهيره، للابتعاد عن مراكز الهبوط، والتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي:

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الفيحاء في المركز العاشر بـ 21 نقطة.