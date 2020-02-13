اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يلتقي فريق الفيحاء بمنافسه الهلال في لقاء الجولة الثامنة عشر، من الدوري السعودي لكرة القدم «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

يبحث الفيحاء على تحقيق الفوز في اللقاء خاصة بعدما نجح في تحقيق التعادل أمام الهلال في معقل الأخير بهدف لكل منهما.

ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

ويتربع الهلال على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، حصدهم خلال 17 جولة، من 11 انتصار وتعادلين وهزيمة.

في السياق ذاته، يحتل فريق الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 21 نقطة، من 5 انتصارات و6 تعادلات و6 هزائم.

موعد مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي، في تمام الـ 17:30 توقيت القاهرة، 18:30 توقيت مكة المكرمة، 15:30 توقيت جرينتش.

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ملعب مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

تقام مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي، على ملعب الملك سلمان.

القنوات الناقلة لـ مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

تنقل مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي، عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1.

معلق مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

يقوم بالتعليق على مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي، المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

استعدادات الفريقين للمباراة

أنهى الفيحاء استعداداته لمواجهة الهلال، حيث يرغب الفريق في العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية.

وخسر الفيحاء أمام الحزم بنتيجة 4 - 2، في حين غاب عن تدريباته النهائية الثلاثي سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي، ليتأكد عدم مشاركتهم في مباراة الهلال بداعي الإصابة.

اختتم الهلال استعداداته للقاء الفيحاء، بغياب اللاعب الدولي عبدالله عطيف بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت راحته وعدم مشاركته في المواجهة المقبلة أمام الفيحاء.