اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر اليوم يوفنتوس وميلان عبر beIN SPORT YouTube رابط مباراة يوفنتوس يوتيوب HD cr7

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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإيطالية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 لمتابعة مباراة ميلان ويوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر إلا ربع صباحاً ًبتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر، واجه ميلان نظيره يوفنتوس 25 مرة في كأس إيطاليا، فاز يوفنتوس في 11 مباراة بينما فاز ميلان في 8 مباريات وتعادلا في 6 مباريات. شهدت جميع المواجهات التي جمعت بين ميلان ويوفنتوس حتى الآن 67 هدفا، منهم 32 هدف لميلان و35 هدف للسيدة العجوز.

* التشكيل المتوقع:

- من المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : كونتي – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز

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خط الوسط : إسماعيل بن ناصر – كيسي – كاستييخو – ريبيتش

خط الهجوم : هاكان كالهانوغلو – إبراهيموفيتش.

- أما يوفنتوس فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو - دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور - بيانيتش - رابيو.

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - هيجواين - كريستيانو رونالدو.

* القنوات الناقلة والبث المباشر:

البث مباشر مباراة ميلان ضد يوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة إلا ربع مساءًًًً في يوم الخميس عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد ميلان على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD