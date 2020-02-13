اونلاين | بث مباشر مباراة يوفنتوس الآن| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

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يلتقي كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وجهًا لوجه في قمة يوفنتوس ضد ميلان في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الخميس، على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويدخل كلا النجمين مباراة اليوم بظروف متشابهة بنسبة كبيرة حيث سجل كل منهما هدفًا مطلع الأسبوع لكن فريقيهما خسرا في الدوري عندما سقط يوفنتوس 2-1 ضد هيلاس فيرونا وخسر ميلان الديربي ضد الإنتر بنتيجة 4-2.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان فى نصف نهائى كأس إيطاليا

ويبحث يوفنتوس والميلان عن نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب يوم 4 مارس المقبل على ملعب أليانز، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستكون صعبة كون طرفي نصف النهائي الآخر هما الإنتر ونابولي.

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يوفنتوس يسعى لاستعادة الكأس التي احتفظ بها لمدة أربعة مواسم إلى أن خسر أمام الوصيف أتالانتا في ربع النهائي بالعام الماضي، بينما يتطلع ميلان لتحقيق أول ألقابه في الكأس منذ تتويجه الأخير في 2003.

مباراة يوفنتوس ضد ميلان فى نصف نهائى كأس إيطاليا

وستتحدد بوصلة المباراة بناءا على أداء العملاقين رونالدو "35 عاما" وإبراهيموفيتش "38 عاما" وتبدو معنويات الثنائى مرتفعة للغاية بعدما أصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية في الدوري، وسجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 23 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

في المقابل، سجل إبراهيموفيتش 3 أهداف منذ عودته إلى ميلان الشهر الماضي آخرها في الديربي ضد الإنتر، وتحول شكل الفريق معه منذ وصوله إلى سان سيرو، وقال إبرا: "لقد أظهرت أنه لا يزال بإمكاني إحداث فرق ، حتى عند بلوغي الثامنة والثلاثين".، وستكون مباراة اليوم هي رقم 14 بين النجمين، تفوق رونالدو بتسجيل 6 أهداف مقابل 4 لإبرا.