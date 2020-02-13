اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة رونالدو اليوم

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أنظار عشاق الساحرة المستديرة، تتوجه شوقًا نحو مواجهة مثيرة من لقاءات كرة القدم التي ستجمع اثنين من أبرز الأندية حول العالم، حينما يتواجه فريق ميلان ويوفنتوس في لقاء ذهاب دور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

ويبحث كل فريق من الثنائي عن تحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في لقاء الإياب، في معقل يوفنتوس، في الرابع من شهر مارس المقبل.

وفي لقاء كلاسيكو يجمع بين الثنائي يدخل اليوفي اللقاء بحثًا عن استعادة الانتصارات بعدما سقط أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2 - 1، في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

أما الميلان فيخوض اللقاء بمعنويات ليست جيدة بعد السقوط أمام إنتر ميلان في لقاء «ديربي الغضب»، بنتيجة 4 - 2.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا، والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة وتاريخ المواجهات

تاريخ مواجهات ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

هناك تاريخ كبير من المواجهات بين فريق ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، ولكن فريق السيدة العجوز له الكلمة العليا في ذلك.

تواجه الفريقان في بطولة كأس إيطاليا في 25 مناسبة، كانت الغلبة لأبناء السيدة العجوز، حيث حققوا الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات بينما حقق الروسونيري الفوز في 8 لقاءات.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

تنطلق مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

تقام مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، على ملعب سان سيرو «جوزيبي مياتزا».

القنوات الناقلة لـ مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

تنقل مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، عبر قنوات:

Rai 1

Setanta Sports Euro Asia

Sport Klub 3HD Croatia

BT Sport 2 / HD

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Match Football 2

Sport Klub 3 Serbia

Sport Klub 3 Slovenija

Match! TV

Varzish Sport HD

Football HD tjk

Turkmenistan Sport HD

والصفحة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التشكيلة المتوقعة لـ مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

تشكيلة ميلان المتوقعة

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، أليسيو رومانيولي، كيير، كالابريا.

خط الوسط: هاكان شالهانوغلو، إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، كاستييخو.

خط الهجوم: إبراهيموفيتش، أنتي ريبيتش.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: كوادرادو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور، ميراليم بيانيتش، أدريان رابيوت، آرون رامسي.

خط الهجوم: باولو ديبالا.