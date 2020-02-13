رياضة | عقدة بطل الكونفيدرالية تهدد الزمالك ضد الترجي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة بطل الكونفيدرالية تهدد الزمالك ضد الترجي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي الزمالك بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء غد في العاصمة القطرية الدوحة، في نهائي النسخة الثامنة والعشرين من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وانطلقت بطولة السوبر الإفريقي لأول مرة عام 1993، وكانت تقام بين الفائز بدوري أبطال إفريقيا، والفائز بكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس واستمرت حتي عام 2004، وبداية من عام 2005، أصبحت تقام بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفيدرالية الإفريقية.

ويشارك الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي باعتباره حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الزمالك مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويطارد الزمالك نذير شؤم قبل مواجهة الترجي حيث لم يستطع بطل الكونفيدرالية التتويج بلقب بطولة السوبر الإفريقي سوى "مرتين" منذ انطلاق البطولة عام 1993، بينما حصد بطل دوري أبطال إفريقيا اللقب في 23 نسخة سابقة، وتوج بطل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بكأس السوبر "مرتين" فقط.

سيطرة كاملة لحاملي لقب دوري أبطال إفريقيا

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استطاعت الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال إفريقيا، حصد كأس السوبر الإفريقي في 23 نسخة سابقة من البطولة منذ بدايتها عام 1993، ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب 6 مرات جاءت جميعها بعد مشاركته كـ"حامل لقب" دوري الأبطال، بينما حقق الزمالك اللقب 3 مرات عندما شارك كـ"بطل" لدوري الأبطال، وخسر اللقب مرة وحيدة عندما شارك كـ"بطل" لكأس الكؤوس الإفريقية عام 2001.

بينما توج الترجي باللقب مرة وحيدة عام 1995 وكان مشاركًا باعتباره "حامل لقب" دوري أبطال إفريقيا، وخسر اللقب 3 مرات، منها مرتين بعد مشاركته كـ"بطل" لدوري الأبطال عامي 2012، 2019، بينما خسارته الثالثة كانت عام 1999 وكان يشارك بالسوبر بعد تتويجه بكأس الكؤوس الإفريقية.

لقبان لأبطال كأس الكؤوس الإفريقية

حققت الأندية الفائزة بكأس الكؤوس الإفريقية، لقب بطولة السوبر الإفريقي مرتين على حساب الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال إفريقيا، الأولي كانت عام 1993 وفاز فريق أفريكا سبورتس الإيفواري باللقب على حساب الوداد المغربي بركلات الترجيح، أما الثانية كانت عام 1998 وحصد النجم الساحلي لقب البطولة على حساب الرجاء بركلات الترجيح ايضًا.

الترجي بوابة أبطال الكونفيدرالية للتتويج بكأس السوبر

الأندية الفائزة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية نجحت في التتويج بكأس السوبر الإفريقي "مرتين" فقط على حساب الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال إفريقيا، الأولي عام 2012 وفاز المغرب الفاسي على الترجي بركلات الترجيح، أما الثانية كانت عام 2019 وفاز الرجاء المغربي على حساب بطل تونس ايضًا بنتيجة 2-1.